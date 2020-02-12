كوكا يقود أوليمبياكوس للتأهل إلي نصف نهائي كأس اليونان

قاد النجم المصري أحمد حسن كوكا فريقه أوليمبياكوس للفوز علي نظيره لاميا بثلاثية مقابل هدفين والتأهل إلي نصف نهائي كأس اليونان، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات ربع نهائي البطولة.

افتتح أهداف اللقاء فريق لاميا في الدقيقة 44 عن طريق لاعبه

دانييل أديجو، و في الدقيقة 60 تمكن المصري أحمد حسن كوكا من تسجيل هدف التعادل لفريقه من رأسية متقنة حولت الكرة إلى الشباك ليحيي أمال التأهل إلى نصف النهائي.وفي الدقيقة 72 ، أضاف بابي أبو سيسي الهدف الثاني، ثم في الدقيقة 77 أضاف أبوسيسي الهدف الثالث.وقلص لاميا الفارق في الدقيقة 90+1 عن طريق ليوناردو، لكن صافرة الحكم أنهت المباراة بعدها قبل أن يكثف الفريق الضيف محاولاته لإدراك التعادل.وبتلك النتيجة يتأهل أوليمبياكوس إلي الدور نصف النهائي من بطولة كأس اليونان، بينما يغادر فريق لاميا البطولة من الدور الربع النهائي.