اتحاد جدة يكشف موعد عودة أنيس البدري في التدريبات الجماعية

بدأ التونسي أنيس البدري لاعب الترجي التونسي المنضم حديثا إلى صفوف اتحاد جدة السعودى برنامجه التأهيلي إستعدادا للعودة للمشاركة مع الفريق . و‏من المقرر أن يعود محترف اتحاد جدة التونسي أنيس البدري للمشاركة بالتدريبات الجماعية بعد عودة الفريق من المغرب، بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلي. بالتدريبات الجماعية بعد عودة الفريق من المغرب، بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلي. وكان البدري قد تعرض للإصابة أثناء مشاركته في مران الفريق استعداداً لمباراة الرائد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة دوري كأس ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. و‏انهي ‎اتحاد جدة تدريباته اليوم على ملعب نادي الوداد المغربي استعداداً للقاء اولمبيك اسفي المغربي السبت المقبل في إياب دور ال٨ من بطولة كأس محمد السادس للأندية الابطال "البطولة العربية".

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