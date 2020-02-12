تنطلق يوم الجمعة المقبل مباريات الدور الثاني لبطولة الدوري العام للهوكي للرجال والسيدات، والمقرر لها ان تقام بملعب فندق راديسون بلو بمحافظة الإسكندرية . بملعب فندق راديسون بلو بمحافظة الإسكندرية . حيث تنطلق مباريات السيدات في تمام الساعه ١١صباحا وتختتم في الثانية ظهراً، لتنطلق بعدها مباريات الرجال بمواجهة ايجيلز والجامعة الأمريكية. تمام الساعه ١١صباحا وتختتم في الثانية ظهراً، لتنطلق بعدها مباريات الرجال بمواجهة ايجيلز والجامعة الأمريكية. فيما تختتم المواجهات بمباراة بين الاسكندرية والقاهرة في الرابعة عصراً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجمعة المقبل إنطلاق بطولة الدوري العام للهوكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.