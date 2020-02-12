السوبر الإفريقي .. جماهير الزمالك تطالب إسماعيل يوسف بالتواجد في تدريبات الغد

طالبت جماهير نادي الزمالك في قطر، إسماعيل يوسف رئيس بعثة الأبيض المتواجدة في قطر، بحضور مران الفريق غداً الخميس قبل المواجهة المرتقبة أمام الترجي المقرر لها الجمعة المقبل على

ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة على لقب السوبر الإفريقي.كانت بعثة الزمالك قد تلقت استقبالاً مميزاً من جماهير الأبيض هناك فور وصولها من مطار الدوحة حتى وصولها فندق الإقامة، بالهتافات الحماسية ورفع لافتات الفريق.وتعول جماهير الأبيض كثيراً على لاعبيها في تحقيق نتائج إيجابية، في المباريات المقبلة، بداية من لقاء السوبر الإفريقي المقبل أمام الترجي بعد غد الجمعة على ملعب نادي الغرافة.



