الزمالك والترجي.. صدام متجدد بين كارتيرون ومعين الشعباني في كأس السوبر الإفريقي

تشهد مباراة كأس السوبر الافريقي بين الزمالك والترجي، والتي تقام مساء بعد غد الجمعة صدام من نوع خاص بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، ونظيره التونسي معين الشعباني.
وتعد هذه المباراة هي الرابعة بين المدربين اصحاب التجربة الافريقية الكبيرة في السنوات الماضية.
نهائي دوري الأبطال
المباراة الأولي التي خاضه كارتيرون ضد الشعباني كانتالموسم الماضي في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا عندما كان مدرباً للاهلي، ونجح في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة شهدت جدلاً تحكيمياً كبيراً بعد أن إحتسب حكم المباراة ثلاثة ركلات جزاء خلال اللقاء.
المواجهة الثانية كانت بعد ايام قليلة
السوبر الإفريقي
وتجدد اللقاء للمرة الثالثة بين كارتيرون والشعباني عقب تولي المدرب الفرنسي لمهمة المدير الفني لفريق الرجاء المغربي.
والتقي الترجي بالرجاء في مباراة السوبر الافريقي الموسم الماضي، لينجح كارتيرون في الثأر من خسارته للقب دوري الابطال.
وحقق الرجاء فوزاً مثيراً علي الترجي بهدفين مقابل هدف.
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