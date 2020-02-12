فريق الشرطة للهوكي يختتم استعداداته لمواجهة مركز شباب الجزيرة

اختتم الفريق الاول بنادي الشرطة تدريباته استعداد لمواجهة مركز شباب الجزيرة والمقرر لها الجمعه بملعب الشرطة في الخامسة مساء ضمن بداية الدور الثاني لبطولة الدوري العام للهوكي مساء ضمن بداية الدور الثاني لبطولة الدوري العام للهوكي ويحتل الشرطة المركز التاسع بفارق الأهداف عن الزمالك في بطولة الدوري . ويحتل الشرقية للدخان صدارة جدول الترتيب الدوري العام للهوكي برصيد 25نقطة بينما يحتل الشرقية للمركز الثاني

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