تنطلق غدا الخميس، مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري المحترفين لكرة اليد، بإقامة 4 مباريات. 4 مباريات. حيث يواجه الأهلي نظيره سموحة على ملعب سبورتنج، بينما يواجه الزمالك فريق هيلوبوليس على صالة الشروق. سبورتنج، بينما يواجه الزمالك فريق هيلوبوليس على صالة الشروق. كما يلتقي سبورتنج أمام طلائع الجيش، ويواجه البنك الأهلي نظيره الأوليمبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. 4 مباريات في دوري اليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.