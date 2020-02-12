نتيجة مباراة أتلتيك بلباو وغرناطة فى كأس ملك إسبانيا

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مواجهة قوية ستجمع بين فريق أتلتيك بلباو ونظيره فريق غرناطة في منافسة دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، مساء اليوم الأربعاء 12-2-2020، على ملعب “سان ماميس” فى مدينة بلباو بأقليم الباسك.
تنطلق المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت جرينتش، وتنقل المباراة عبر شاشة القناة السعودية الرياضية 3 إتش دي، ويعلق عليها المعلق الرياضي فهد العتيبي.
ويخوض غرناطة اللقاء بعدما تأهل لهذا الدور على حساب فريق فالنسيا، بالفوز عليه في مباراة دور ربع النهائي بنتيجة هدفين مقابل هدف، بينما كانت المفاجأة الكبيرة هي إطاحة فريق أتلتيك بلباو بمنافسه برشلونة بالفوز عليه بهدف دون رد.
غرناطة وأتليتك بلباو سيحاولان تقديم مستوى كبير في تلك المباراة من اجل ضمان التأهل للقاء الأخير والنهائي في كأس ملك إسبانيا.
جدير بالذكر ان الفريقين يتواجدان فى منتصف ترتيب جدول الليجا، ويتقدم اتلتك بلباو الذي يحتل المركز التاسع برصيد 31 نقطة عن عرناطة بفارق نقطة واحدة الذي يليه فى الترتيب بالمركز العاشر برصيد 30 نقطة.
وكان لقاء الفريقين فى الدور الاول من الليجا بالجولة ال15، قد انتهي بفوز الفريق الباسكي “اتلتيك بلباو” على ملعبه بهدفين دون مقابل.
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