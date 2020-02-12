رياضة | فيديو.. محمد عودة: المدربين الأجانب في الدوري المصري "أكذوبة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيديو.. محمد عودة: المدربين الأجانب في الدوري المصري "أكذوبة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد محمد عودة المدير الفني السابق لنادي المقاولون العرب أداء المدربين الأجانب وضعف أداء أنديتهم الذين يقودها خلال بطولة الدوري المصري الحالى.

وقال عودة في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" أن المدربين الأجانب في مصر أكذوبة واداء أنديتهم فسبب ضياع الإسماعيلي العديد من النقاط الاعتماد على القيادة الأجنبية.

Advertisements

وأضاف :" اليوناني تاكيس يستحق الإقالة وسبب مباشر في منافسة وداي دجلة على الهبوط قائلًا : "طريقه لعبه وأداءه متأكلش عيش".

كما تطرق المدير الفني السابق لبتروجت على الثنائي الأجنبي باتريس كارتيرون وفايلر من القطبين موضحا على أن كارتيرون يفتقد الاتزان والأداء الثابت مع الزمالك فهو يقدم أدائه مع الفريق الأبيض خلال المباريات السابقة دون شكل ولا لون.

وأوضح أن سبب انتصارات الأهلي المتتالية اللاعبين أصحاب المستوى العالى قائلاً : "الأحمر يمتلك لاعبين تشتغل لوحدهم"، مضيفا أن فايلر سوف يختبر حقيقي في المباريات الإفريقية القادمة ولكن مستوى الدوري المصري الموسم الحالي هو أضعف نسخة له وليس مقياس.