رياضة | الزمالك ضد الترجي| التاريخ يجيب.. من سيتوج بلقب السوبر الأفريقي ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك ضد الترجي| التاريخ يجيب.. من سيتوج بلقب السوبر الأفريقي ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق الكرة الأفريقية والعربية بفارغ الصبر قمة الزمالك ضد الترجي في نهائي كأس السوبر الأفريقي مساء الجمعة المُقبلة على ملعب حمد بن جاسم" بالعاصمة القطرية الدوحة.

موعد قمة الزمالك ضد الترجي التونسي

ومن المقرر أن تُقام قمة الكرة الأفريقية بين الزمالك بطل كأس الكونفدرالية والترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا مساء الجمعة المُقبلة 14-2-2020 في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.

تاريخ مواجهات الزمالك ضد الترجي التونسي

ويأخد موقع الخليج 365 الرياضي متابعيه الكرام في جولة تاريخية للوقوف على مواجهات الزمالك ضد الترجي التونسي السابقة ومعرفة الفريق المتفوق في مجموع المباريات بين بطلي دوري أبطال أفريقيا ودوري أبطال أفريقيا.

الزمالك واجه خصمه الترجي التونسي في 6 مناسبات تاريخية سابقة تفوق أبناء القلعة البيضاء في مواجهتين بينما فاز أبناء رادس في مرة وحيدة وحسم التعادل النتيجة بينهم في ثلاث مناسبات أخرى.

الترجي يخطف لقب بطولة أفريقيا للأندية الأبطال 1994 فى أولى المواجهات

جمعت بطولة أفريقيا للأندية الأبطال نسخة 1994 الزمالك ضد الترجي في دور النهائي حيث أُقيم لقاء الذهاب بمصر وانتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليتأجل الحسم في رادس.

تواجه الفريقان مجددا على ملعب رادس معقل الفريق التونسي في إياب دور نهائي بطولة أفريقيا للأندية الأبطال نسخة 1994 حيث حسم الترجي التونسي المواجهة بثلاثية مقابل هدف لفريق الزمالك.

الزمالك ضد الترجي مجددا في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2002

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أوقعت قرعة ربع نهائي بطولة أبطال أفريقيا نسخة 2002 الزمالك في المجموعة الثانية التي ضمت فرق " أسيك ميموسا الإيفواري _ الترجي التونسي _ كوستا دل سول الموزمبيقي" ليتقرر للأبيض مواجهتين جديدتين مع بطل تونس.

نجح الزمالك في خطف تعادل ثمين بنتيجة 1-1 في مباراة الذهاب التي أقيمت في رادس، قبل أن يحسم الأبيض مواجهة مصر بهدف نظيف ساعده في التأهل لدور نصف النهائي.

الزمالك ضرب موعدا قوياً مع فريق تي بي مازيمبي الذي قهره الأبيض في مجموع المباراتين بنتيجة 3_1 ليواجه الفارس الأبيض الرجاء البيضاوي المغربي في النهائي ويفوز بالبطولة بهدف تامر عبد الحميد في مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة ليتوج أبناء ميت عقبة باللقب الخامس في تاريخ مشاركات الأبيض.

تفوق مصري في مجموع مواجهتي دور المجموعات من نسخة دوري أبطال أفريقيا 2005

أوقعت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2005 الزمالك في المجموعة الثانية التي ضمت فرق " أسيك ميموسا الإيفواري _ الترجي التونسي _ النجم الساحلي التونسي".

مواجهة الزمالك ضد الترجي التونسي الأولى كانت في مصر وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق أحرز هدف بطل دوري أبطال أفريقيا مديره الفني الحالي معين الشعباني.

حسم الزمالك مواجهة الترجي التونسي على ملعب ستاد القاهرة بنتيجة هدفين لهدف سجل للأبيض حازم إمام وجونيور بينما أحرز للأبناء تونس فرانك أوليفيرا.

تأهل الزمالك لدور نصف نهائي نسخة 2005 من بطولة دوري أبطال أفريقيا ليضرب موعداً مع غريمه التقليدي الأهلي الذي تمكن من الفوز في مجموع المباراتين ويودع الفارس الأبيض منافسات البطولة.

التاريخ يكشف هوية الفائز في قمة السوبر الأفريقي

وبدراسة مواجهات الزمالك ضد الترجي التونسي نجد تفوقاً طفيفاً للفريق المصري الذي تفوق في مواجهتين مقابل فوز وحيد لبطل دوري أبطال أفريقيا، لتكون هوية بطل السوبر الأفريقي التاريخية مصرية فهل ينصف الفارس الأبيض التاريخ أم لأبناء رادس رأي آخر ؟