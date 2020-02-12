رياضة | صدمة في لاتسيو بعد إصابة نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة في لاتسيو بعد إصابة نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن فريق لاتسيو الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء، أن قائده البوسني سيناد لوليتش خضع لجراحة في كاحل القدم بإحدى عيادات العاصمة الإيطالية روما.

وأشارت تقارير إخبارية إلى أن لوليتش (34 عاماً)، كان يعاني من آلام في كاحل قدمه الأيسر خلال الأسابيع الماضية.

وأوضح لاتسيو أن لوليتش سيخضع للمتابعة المستمرة لتحديد موعد عودته للملاعب مرة أخرى.

وانضم لوليتش إلى لاتسيو عام 2011، بعدما سبق له اللعب مع عدة أندية سويسرية هي تشر و بيلينزونا وغراسهوبرز ويونغ بويز، وفي عام 2017 خاض مباراته رقم 57 مع منتخب البوسنة والهرسك.