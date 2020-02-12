رياضة | سيبايوس يكشف عن طموحاته مع آرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيبايوس يكشف عن طموحاته مع آرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشعر لاعب وسط آرسنال الإنجليزي، الإسباني داني سيبايوس بالغضب من عدم قدرته على مساندة مدربه السابق أوناي إيمري، لكنه عازم على تطوير مستواه مع المدرب الجديد ميكيل أرتيتا واستعادة المساندة الجماهيرية.

وغاب صانع اللعب المعار من ريال مدريد عن الملاعب أكثر من شهرين بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، وجلس بديلاً أخيراً، لكن لم يلعب تحت قيادة أرتيتا الذي تولى المسؤولية في ديسمبر الماضي، عقب ترك منصبه كمساعد لبيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

وقال سيبايوس لصحيفة ماركا الإسبانية اليومية: "ميكيل سيصبح مدرباً متألقاً، لقد تعلم من بيب (غوارديولا) ويملك فلسفة في اللعب أعتقد أنها تناسبني تماماً، تولى المسؤولية في ظروف صعبة حقاً بالنسبة للنادي، لكن ذهنياً هو المدرب الذي يحتاجه آرسنال حالياً".

وأضاف اللاعب البالغ عمره 23 عاماً في مقابلة نشرتها الصحيفة اليوم الأربعاء: "عملت معه نحو أسبوعين والآن يجب أن أظهر له مدى جودتي وقدرتي على اللعب لآرسنال، بعد فترة التوقف الشتوية سأظهر مدى أهميتي للفريق".

وأقُيل إيمري في نهاية نوفمبر الماضي بعد 18 شهراً في قيادة آرسنال، الذي تركه في المركز الثامن بعد 7 مباريات بدون انتصار وهي أطول فترة لم ينتصر فيها الفريق منذ 1992.

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وأضاف سيبايوس: "أشعر بالعجز والغضب لعدم قدرتي على مساعدة المدرب (إيمري) ورد كل ما قدمه لي".

وخاض سيبايوس أول 11 مباراة مع آرسنال في الدوري لكنه تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية في بداية نوفمبر ، ولم يشارك منذ ذلك الحين في أي مباراة.

وانتشرت شائعات بشأن إمكانية رحيله في يناير الماضي، إلى فالنسيا بين عدة أندية أخرى أشارت إليها وسائل إعلام إسبانية.

ورد سيبايوس على سؤال بشأن اقترابه من الرحيل عن ملعب الإمارات قائلاً: "لا، الأمر يبدو سخيفاً، جماهير آرسنال ألفت لي أغنية خاصة باسمي ويوجد فقط ثلاثة أو أربعة لاعبين في الفريق لهم أغاني بأسمائهم ويلعبون في الفريق منذ سنوات".

وأضاف: "أشعر بالحب هنا، في كل مرة أخوض أي مباراة على ملعبنا أو أقوم بعمليات الإحماء أجد الجماهير دائماً تؤازرني".