رياضة | قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والترجي مجانًا | مشاهدة مباراة الترجي ضد الزمالك بث مباشر في السوبر الإفريقي ZAMALEK SUPER

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يحتضن ستاد "ثاني بن جاسم" الخاص بنادي الغرافة بالعاصمة القطرية "الدوحة"، مباراة الزمالك المصري ضد الترجي التونسي، والمقرر لها يوم الجمعة القادم الموافق الرابع عشر من شهر فبراير الجاري، ضمن نهائي النسخة رقم 28 من بطولة كأس السوبر الإفريقي.

ويخوض فريقي الزمالك والترجي بطولة السوبر الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخهما، حيث سبق وحصد الفارس الأبيض لقب البطولة 3 مرات أعوام 1994، 1997، 2003 وخسر اللقب عام 2001، بينما توج بطل تونس باللقب عام 1995، وفشل في 3 نسخ أعوام 1999، 2012، 2019.

توقيت مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي في السوبر الإفريقي:

تنطلق أحداث المواجهة النارية بين الزمالك والترجي التونسي في نهائي السوبر الإفريقي يوم الجمعة 14 / 2 / 2020، على ستاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية "الدوحة" في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، وستكون المباراة منقولة بالبلدان والعواصم العربية في التوقيتات التالية:

- 7:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة

- 7:00 مساءًا بتوقيت الدوحة

- 5:00 مساءًا بتوقيت المغرب

- 5:00 مساءًا بتوقيت تونس

- 5:00 مساءًا بتوقيت الجزائر

- 7:00 مساءًا بتوقيت الكويت

- 7:00 مساءًا بتوقيت اليمن

- 600 مساءًا بتوقيت الأردن

- 6:00 مساءًا بتوقيت سوريا

- 7:00 مساءًا بتوقيت العراق

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- 7:00 مساءًا بتوقيت البحرين

- 8:00 مساءًا بتوقيت الامارات

- 8:00 مساءًا بتوقيت عمان

- 3:00 مساءًا بتوقيت موريتانيا

- 6:00 مساءًا بتوقيت لبنان

- 6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين

كيفية مشاهدة مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي في نهائي السوبر الإفريقي؟:

تذاع مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي يوم الجمعة القادم 14 فبراير 2020، عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، الناقل الرسمي لبطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حيث تذاع المباراة عبر قناة BEIN SPORTS HD1 بتعليق الجزائري "حفيظ دراجي".

القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي التونسي:

يمكن متابعة البث التليفزيوني لمباراة الزمالك والترجي في نهائي السوبر الإفريقي، عبر بعض القنوات الإفريقية المفتوحة (RTS 1) (RTS 2) السنغالية، على القمر الصناعي "يوتلسات" 7 شرق، والقمر الصناعي "يوتلسات" 9 شرق، والقمر الصناعي "يوتلسات" 16 شرق عبر الترددات التالية:

- تردد 11221 (أفقي) / معدل ترميز 27500 / القمر الصناعي يوتلسات 7 شرق

- تردد 11881 (عمودي) / معدل ترميز 27500 / القمر الصناعي يوتلسات 9 شرق

- تردد 12728 (عمودي) / معدل ترميز 30000 / القمر الصناعي يوتلسات 9 شرق

- تردد 10804 (أفقي) / معدل ترميز 30000 / القمر الصناعي يوتلسات 16 شرق

ويوفر موقعنا الخليج 365 الرياضي روابط بث مباشر بجودة فائقة لمباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي التونسي، يوم الجمعة 14 فبراير، حيث يمكن مشاهدة المباراة عبر رابط شغال (كورة ستار) بدون تقطيع عبر موقعنا، ويمكن متابعة البث المباشر لنهائي البطولة الإفريقية على رابط الأسطورة LIV7HD.