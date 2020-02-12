رياضة | "فأل حسن" للزملكاوية.. الترجي "فاشل" أمام بطل الكونفيدرالية في السوبر الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فأل حسن" للزملكاوية.. الترجي "فاشل" أمام بطل الكونفيدرالية في السوبر الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق الزمالك لخوض مواجهة قوية ضد فريق الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل، على ستاد "جاسم بن حمد" بالعاصمة القطرية "الدوحة"، وذلك ضمن نهائي بطولة كأس السوبر الإفريقي.

ويشارك فريق الترجي التونسي في السوبر الإفريقي، بعد تتويجه بلقب النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال إفريقيا علي حساب فريق الوداد المغربي، بينما يشارك الزمالك باعتباره بطل الكونفيدرالية الإفريقية بالموسم الماضي على حساب فريق نهضة بركان المغربي.

ماذا يفعل الترجي أمام بطل الكونفيدرالية بالسوبر الإفريقي؟

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يواجه فريق الترجي التونسي عقدة أزلية في السوبر الإفريقي عندما يلتقي مع فريق الزمالك يوم الجمعة القادم في نهائي النسخة الثامنة والعشرين من البطولة الإفريقية، حيث لم ينجح بطل تونس في حصد كأس السوبر على حساب بطل الكونفيدرالية خلال مشاركاته السابقة بالبطولة.

الترجي شارك 4 مرات في بطولة السوبر الإفريقي، واجه بالمشاركة الأولي عام 1995 فريق موتيما بيمبي بطل كأس الكؤوس الإفريقية وفاز الفريق التونسي 3-0، أما في المشاركة الثانية عام 1999 اصطدم بفريق أسيك ميموزا بطل دوري أبطال إفريقيا وخسر 3-1.

وخاض فريق الترجي نهائي السوبر الإفريقي "مرتين" أمام بطل الكونفيدرالية، عام 2012 أمام المغرب الفاسي وخسر بـ"ركلات الترجيح"، وعام 2019 وخسر ايضًا أمام الرجاء المغربي بنتيجة 2-1.

وستكون مباراة الترجي ضد الزمالك، المواجهة رقم 3 للفريق التونسي ضد بطل الكونفيدرالية في بطولة السوبر الإفريقي بعد مباراتيه السابقتين ضد المغرب الفاسي والرجاء المغربي، يا تري هل ينجح فريق "أبناء باب سويقة" في فك عقدته الأزلية ويتوج بلقب البطولة؟ أم يكون للفارس الأبيض بقيادة الفرنسي "كارتيرون" رأيًا آخر؟.