رياضة | نجم فولفسبورج الألمانى يختار متعب أخطر مهاجم فى تاريخ الكرة المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم فولفسبورج الألمانى يختار متعب أخطر مهاجم فى تاريخ الكرة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختار اللاعب الواعد عمر مرموش مهاجم فريق نادى فولفسبورج الالمانى نجم منتخب مصر والنادى الاهلى عماد متعب كاخطر مهاجم فى تاريخ الكرة المصرية بجميع العصور .

واكد مرموش ان عماد متعب مثال لرأس الحربة النموذجى الذى طالما اسعد الملايين باهدافه المؤثرة للغاية سواء مع منتخبنا الوطنى او النادى الاهلى فى كل البطولات التى شارك فيها طوال مشواره الكروى .

قال عمر مرموش ان افضل مهاجم مصرى محترف بالخارج قبل محمد صلاح هو بالطبع اللاعب الكبير احمد حسام ميدو الذى لعب فى اقوى واكبر الاندية بالدوريات الاوربية المختلفة الهولندى والايطالى والاسبانى والانجليزى والفرنسى .

اكد مرموش ان لاعبه المفضل على مستوى العالم هو بالطبع النجم الارجنتينى العالمى ميسى بينما يعتبر الاسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو هو افضل من ارتدى الفانلة رقم 7 على مستوى العالم .