رياضة | فشل احتراف صالح جمعة في الدوري الفلندي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فشل احتراف صالح جمعة في الدوري الفلندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فشل احتراف صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الدوري الفلندي في الأيام الماضية عقب خروجه من حسابات النادي الأحمر.

وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي عدم حاجته إلى خدمات صالح جمعة الفنية في المرحلة المقبلة ، فضلاً عن رفض الصلح مع اللاعب بعد تدخل وسطاء من مجلس الإدارة ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح من أجل الصلح بين فايلر وصالح جمعة في الأيام الماضية.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن صالح جمعة صانع ألعاب فريق الأهلي تلقى عرضاً من الدوري الفلندي من أجل الرحيل عن القلعة الحمراء في فبراير الجاري على سبيل الإعارة.

ورفض صالح جمعة العرض الفلندي للحصول على خدماته الفنية من النادي الأهلي على سبيل الإعارة نظراً لضعف المقابل المادي حيث وصلت قيمة الإعارة 10 الأف دولار راتب شهري لمدة موسم أي مايعادل 120 ألف دولار في الموسم الواحد وهو أقل من راتب السنوي في الأهلي والذي يصل إلى 5 ملايين جنيه حتى لو لم يشارك مع القلعة الحمراء في المباريات بشكل رسمي.