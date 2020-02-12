رياضة | نجم الأهلي يتلقى عرض تركي للرحيل في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يتلقى عرض تركي للرحيل في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضًا من جانب أحد الأندية التركية، للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأرسل نادي بلدية إسطنبول التركي، فاكسًا رسميًا من أجل التعاقد مع اللاعب مقابل عرض مادي ضخم، قبل إنهاء مسيرته في الملاعب، خاصةً أن اللاعب لم يجدد تعاقده حتى الآن مع المارد الأحمر.

وينوي سليمان، قبول العرض المُقدم له في حال عدم اتخاذ إدارة المارد الأحمر، خطوة التجديد معه، في ظل رفضه إرتداء أي قميص نادي محلي بعد مسيرته مع القلعة الحمراء.

وينتهي عقد وليد سليمان مع الأهلي، بنهاية الموسم الحالي، ولم يتم فتح ملف مفاوضات التجديد معه حتى هذه اللحظة، بالرغم من مطالباته في حسم موقفه بشكل نهائي خلال الساعات المقبلة.

ويُعد سليمان، أحد أهم الأعمدة التي يستثمرها السويسري رينيه فايلر المدير الفني، في مبارياته منذ توليه المسئولية الفنية.