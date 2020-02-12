رياضة | الظاهرة رونالدو: أردت أن ألعب في ريال مدريد ولو ليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الظاهرة رونالدو: أردت أن ألعب في ريال مدريد ولو ليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى الظاهرة البرازيلية رونالدو نازاريو أسطورة نادي ريال مدريد ومنتخب البرازيلي مقابلة صحفية مع DAZN الإيطالية اليوم الأربعاء للحديث عن مشواره الكروي مع النادي الملكي.

وقال رونالدو:"ذهبت لمدريد لأنني أردت اللعب في مدريد ولو ليوم لقد كنت أحلم وأتخيل أن ألعب ولو ليوم واحد لريال مدريد وقاتلت من أجل ذلك الحلم حتى آخر رمق لكي يتحقق ‏إحقاقا للحق، لقد كان النادي أكبر مما كنت أتخيل وأكبر مما تخيلته على الإطلاق كنت أفكر يا للروعة، إنه ريال مدريد التطلب مرتفع للغاية والضغط كذلك، وهناك أفضل لاعبي العالم لقد أحببت فكرة اللعب لنادٍ بهذا الحجم الهائل ومساعدته ليكون أكبر مما هو عليه".

وأضاف الظاهرة البرازيلية:" لعبت مع روبرتو كارلوس في المنتخب الوطني البرازيلي وباح لي بكل ما يُمكن البوح به عن ريال مدريد وعن القيم التي يمثلها هذا الكيان لقد ترسّخ ذلك بذهني على مرّ السنين وبعدها أردت أن أرى ذلك بأمِّ عيني".

واختتم النجم الدولي البرازيلي السابق تصريحاته قائلا:" كانت التوقعات مرتفعة في حقبة الجلاكتيكوس وقدمنا الكثير من المباريات الرائعة، تم تكوين هذا الجيل من قبل عدة لاعبين فازوا بكل شيء، وهو ما غير كيفية إدارة الأعمال في عالم كرة القدم منذ ذلك الوقت، بدأت جميع الفرق باكتساب الأموال، تم بيع اللاعبين بأسعار أفضل لقد كانت تلك الفترة قفزة ضخمة ومهدت لعصر جديد لكرة القدم".