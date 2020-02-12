رياضة | كارليس بيريز: تركت برشلونة ورحلت إلى فريق كبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارليس بيريز: تركت برشلونة ورحلت إلى فريق كبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإسباني كارليس بيريز الذي انتقل أخيراً إلى روما الإيطالي أنه لا يرى أن ما فعله يعد "خطوة نحو الخلف"، مشيراً إلى أن رحيله عن برشلونة الإسباني بمثابة "تحد".

وقال اللاعب في مؤتمر صحافي لتقديمه لاعباً جديداً في صفوف الفريق: "انتقلت لناد كبير، الانتقال إلى روما لا يبدو لي خطوة نحو الخلف، يبدو لي خطوة كبيرة، وأعني بهذا الخروج مما أنا معتاد عليه وإثبات قيمتي".

وأضاف بيريز: "غيرت الدولة التي أقيم فيها، المسألة بالنسبة لي تحد وأنا سعيد بهذا".

ووقع بيريز عقداً من 4 سنوات ونصف السنة مع روما بل وشارك لبضع دقائق مع الفريق العاصمي في مباراتي ساسولو وبولونيا.

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وأضاف اللاعب: "لطالما اعتبرت روما نادياً كبيراً، اتخذت قراري بسبب اتصال المدرب (باولو فونيسكا) بي، وبسبب الطريقة التي حدثني بها والثقة التي أبداها في قدرتي على تقديم أمور مهمة".

وتابع المهاجم (21 عاماً): "أعرف أنني قد رحلت عن فريق كبير، لكن أنا في الوقت نفسه انتقلت إلى فريق كبير".

ونفى بيريز أن تكون رأسه مشغولة بالعودة إلى برشلونة في المستقبل حينما يكتسب قدراً أكبر من القوة، موضحاً أن فكرته الرئيسية تتمحور ححول البقاء في العاصمة الإيطالية.

وعلى الصعيد التكتيكي قال إن الدفاع في الكرة الإيطالية بدني أكثر من نظيره في الكرة الإسبانية، موضحاً أن فونيسكا حذره من هذه المسألة.