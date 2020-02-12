رياضة | آخر تطورات إصابة شيكابالا موقفه من المشاركة أمام الترجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آخر تطورات إصابة شيكابالا موقفه من المشاركة أمام الترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعرض الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، لصدمة بعد إصابة محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق، والتي تهدد باستبعاده من مواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل، في السوبر الإفريقي.
وشارك اللاعب في مران اليوم الأربعاء بشكل طبيعي، بعد شفائه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا بكدمة في الركبة.
وذكرت بعض التقارير الصحفية أن شيكابالا أبدى رغبته في التواجد بمباراة السوبر الإفريقي، بعد مشاركته في مران اليوم، في الوقت الذي يرى فيه بعض أعضاء الجهاز الفني عدم جاهزية اللاعب بدنيًا.
وتنص لوائح الاتحاد الإفريقي، على عدم استطاعة أي فريق استبدال أي من لاعبيه إلا بتقرير طبي، يؤكد إصابة اللاعب المراد استبداله، وهو ما قد يعوق استبدال شيكابالا.