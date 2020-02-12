رياضة | آخر تطورات إصابة شيكابالا موقفه من المشاركة أمام الترجي

تعرض الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، لصدمة بعد إصابة محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق، والتي تهدد باستبعاده من مواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل، في السوبر الإفريقي.

وشارك اللاعب في مران اليوم الأربعاء بشكل طبيعي، بعد شفائه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا بكدمة في الركبة.