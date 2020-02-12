رياضة | الترجي ضد الزمالك.. سجل المتوجين بكأس السوبر الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترجي ضد الزمالك.. سجل المتوجين بكأس السوبر الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق الكرة العربية والإفريقية، المواجهة المرتقبة بين الترجي الرياضي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا ضد الزمالك بطل الكونفدرالية في نهائي كأس السوبر الإفريقي الذي سيقام مساء الجمعة على ستاد الغرافة في قطر.

سيشارك الزمالك في المباراة بعد تتويجه ببطولة الكونفدرالية في النسخة الماضية وسيواجه فيها الترجي التونسي بصفته بطل النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعرض الخليج 365 الرياضي بعض المعلومات عن بطولة كأس السوبر الأفريقي والفرق التي توجت باللقب الأفريقي حتى الآن:-

- قام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) بتنظيم كأس بطولة السوبر الإفريقي لأول مرة في 1993 وهي عبارة عن مباراة تقام بين النادي الفائز ببطولة دوري أبطال إفريقيا والنادي الفائز بببطولة كأس الكونفدرالية لتحديد بطل أبطال القارة.

- توج 15 نادي بلقب البطولة جاءت كالتالي :-

1 - الأهلي (6 مرات) : 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014

2 - الزمالك (3 مرات) : 1994 و1997 و2003

3 - مازيمبي (3 مرات) : 2010 و2011 و2016

4 - النجم الساحلي (مرتين) : 1998 و2008

5 - الرجاء المغربي (مرتين) : 2000 و2019

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6 - إنيمبا النيجيري (مرتين) : 2004 و2005

7 - أفريكا سبورتس : 1993

8 - الترجي التونسي : 1995

9 - أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي : 1996

10 - أسيك ميموزا : 1999

11 - هارتس اوف أوك : 2001

12 - المغرب الفاسي: 2012

13 - وفاق سطيف الجزائري : 2015

14 - ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي : 2017

15 - الوداد البيضاوي المغربي : 2018