رياضة | بالأرقام.. كارتيرون يتفوق على الترجي ومعين الشعباني قبل السوبر الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. كارتيرون يتفوق على الترجي ومعين الشعباني قبل السوبر الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتجدد اللقاء بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك ضد فريق الترجي التونسي، في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء الجمعة الموافق 14 فبراير لعام 2020، بالعاصمة القطرية (الدوحة)، في نهائي كأس السوبر الإفريقي.

ويتطلع "كارتيرون" لقيادة الزمالك لتحقيق الفوز على فريق الترجي التونسي في موقعة الجمعة، وحصد أول بطولاته مع الفارس الأبيض بالتتويج بكأس السوبر الإفريقي، والغائب عن خزينة بطولات القلعة البيضاء منذ عام 2003 عندما توج الفريق باللقب الإفريقي على حساب الرجاء المغربي بالفوز عليه 3-1.

تاريخ مواجهات "كارتيرون" ضد الترجي التونسي:

وسبق وتقابل الفرنسي باتريس كارتيرون ضد الترجي التونسي في 4 مباريات سابقة بالبطولات الإفريقية خلال قيادته لفريقي الأهلي والرجاء المغربي، حقق الفوز في 3 مباريات، وخسر مباراة وحيدة ولم تنتهي أي مباراة بالتعادل، سجل لاعبوه 6 أهداف، مقابل 5 أهداف للفريق التونسي.

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قاد كارتيرون فريق الأهلي في 3 مباريات ضد الترجي التونسي، أول مباراة كانت في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في 17 أغسطس 2018 وفاز فريقه 1-0، وكان يقود بطل تونس المدرب "خالد بن يحيي".

وتجدد اللقاء بين الأهلي بقيادة "كارتيرون" والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2017 – 2018، وكان يقود بطل تونس مدربه الحالي "معين الشعباني"، وفاز المارد الأحمر ذهابًا 3-1، وخسر ايابا 3-0 ليفشل المدرب الفرنسي في حصد لقب البطولة.

كما تقابل كارتيرون خلال قيادته لفريق الرجاء المغربي مع نظيره الترجي التونسي بقيادة مدربه "معين الشعباني" في نهائي النسخة الماضية من كأس السوبر الإفريقي وفاز فريقه بهدفين مقابل هدف، ويتطلع لتحقيق ثاني ألقابه بالبطولة على حساب بطل تونس ولكن هذه المرة مع فريق الزمالك.

أرقام "كارتيرون" مع الزمالك قبل السوبر الإفريقي:

خاض المدرب الفرنسي 16 مباراة في مختلف البطولات منذ توليه القيادة الفنية للفريق خلفًا للمدرب الصربي "ميتشو"، في ديسمبر الماضي، حقق الفوز في 9 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، وتعادل في 6 مباريات، سجل لاعبوه 24 هدفًا، واستقبلت شباكه 9 أهداف.