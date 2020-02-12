اونلاين | مشاهدة بث مباشر مباراةباريس سان جيرمان ضد ديجون اليوم 12-2-2020 في كأس فرنسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة بث مباشر مباراةباريس سان جيرمان ضد ديجون اليوم 12-2-2020 في كأس فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل نادي باريس سان جيرمان ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق ديجون، في مباراة هامة للغاية بين الفريقين، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "جاستون جيرارد"، في ربع نهائي بطولة كأس فرنسا.

يدخل نادي باريس سان جيرمان المباراة أمام ديجون، رافعًا شعار الفوز ولا بديل عنه، والثأر من الفريق المنافس، بعدما حقق الفوز علي فريق العاصمة بهدفين مقابل هدف، في الجولة الـ 12 من مسابقة الدوري الفرنسي.

وحجز فريق باريس سان جيرمان مقعده في الدور ربع نهائي لكأس فرنسا، بعد تغلبه على يوو إف سي بهدفين دون رد في دور الـ16، في المقابل وصل ديجون إلى الدور ذاته بعدما فاز على ليمونست بهدفين مقابل هدف.