اونلاين | مشاهدة مباراة باريس سان جير مان ضد ديجون بث مباشر اليوم 12-02-2020 رابط باريس سان جير مان ضد ديجون مباشر الان بكأس فرنسا

يقدم الخليج 365 الرياضي خدمة مشاهدة مباراة باريس سان جير مان ضد فريق ديجون ضمن منافسات كأس فرنسا.

وتأهل فريق ديجون للدور نصف النهائي بعد أن سجل فريق الليمونيون 2-0 في الجولة الماضية.

في تلك المباراة، يعتمد أصحاب الأرض على خدمات الظهير المغربي حمزة مندل.

ويسعى باريس سان جيرمان للتأهل للدور نصف النهائي والمنافسة على لقب هذه البطولة، حيث تأهل هذا الدور بعد فوزه على باو 2-0. Advertisements

ويعول مدربه الألماني توماس توكل على خدمات نيمار ومبابي وإيكاردي ودي ماريا وفيراتي.

شاهد مباراة بريس الألماني اليوم مع فريق ديجون في كأس فرنسا اليوم تقام المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت سيت.

شاهد مباراة باريس سان جيرمان وديجون اليوم، حيث عاد النجم البرازيلي نيمار جونيور مهاجم باريس سان جيرمان إلى فريقه مرة أخرى بعد أن تواجد في قطر لمدة ثلاثة أيام من أجل استكمال برنامجه العلاجي للتعافي من إصابة في الكاحل.

ويستهدف الجهازين الطبي والفني للفريق بالهدوء وعدم التسرع في برنامج شفاء اللاعب، خاصة وأن النادي الفرنسي ودع دوري أبطال أوروبا ولا يوجد سبب للتسرع.