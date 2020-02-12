شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يتابع رحلة علاج مؤمن زكريا في واشنطن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أكد مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي، وصوله إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لتلقي العلاج في أحد المستشفيات الكبرى، حيث ينتظر حاليًا العرض على عدد من الأطباء المتخصصين للوقوف على حالته الصحية، وذلك بعد أن تولى المستشار تركي آل الشيخ، مصاريف علاجه في أمريكا، حيث يتابع حالة مؤمن لحظة بلحظة.
وأعرب مؤمن زكريا عن شكره لرئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، لاهتمامه بحالته، والمتابعة الدائمة من جانبه، رغم تلقيه العلاج هو الآخر في أحد المستشفيات الأمريكية، متمنيًا له الشفاء العاجل.
وحرص مؤمن زكريا على توجيه تحية لجمهور مصر وخاصة جمهور النادي الأهلي، الذي دعمه منذ بدء أزمته الصحية، وطلب منهم الدعاء له بالشفاء.
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