شكرا لقرائتكم خبر عن معين الشعباني: جاهزون للفوز على الزمالك في السوبر الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أكد التونسي معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي التونسي، على رغبته في تحقيق الفوز على حساب الزمالك في مباريات السوبر الإفريقي ودوري أبطال إفريقيا.
الزمالك يواجه الترجي التونسي مساء الجمعة المقبل في نهائي السوبر الإفريقي والمقرر لها في الدوحة بقطر.
وشدد الشعباني في تصريحات نقلتها صحيفة «الصباح» التونسية، أن فريقه جاهز للفوز على الزمالك والاصرار موجود لدى اللاعبين على الفوز.
وأضاف أن لاعبي فريقه سيخوضون المباريات الثلاثة أمام الزمالك بإصرار واحد وهو الفوز.
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