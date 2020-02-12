شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن يرفض إقامة مباريات المصري المحلية والإفريقية على استاد الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله برفض الجهات الأمنية لإقامة مباريات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بالبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والدوري الممتاز وكأس مصر على استاد الإسماعيلية.

وطالب اتحاد الكرة في خطابه النادي المصري بتحديد ملعب بديل في أسرع وقت ممكن لاستضافة مباراة ذهاب دور الثمانية من النسخة السابعة عشرة للبطولة الكونفيدرالية والتي تجمع بين المصري وضيفه فريق نهضة بركان المغربي وهي المباراة المقرر إقامتها في الأول من مارس المقبل.