شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول قد يكسر 8 أرقام قياسية في طريقه للفوز بالبريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يطارد نادي ليفربول 8 أرقام قياسية يريد تحطيمها في طريقه نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» هذا الموسم، والذي أصبح مسألة وقت لا أكثر.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية، في تقرير اليوم، الأربعاء، أن أول هذه الأرقام هو أطول سلسلة انتصارات والمسجل باسم مانشستر سيتي بـ18 فوزا، مشيرة إلى أن الريدز سيحطم هذا الرقم في حالة الفوز بالمباريات الثلاث المقبلة أمام نوريتش ووست هام وواتفورد.

وهناك أيضا أطول سلسلة بدون خسارة والتي تحققت لآرسنال بـ49 مباراة خالية من الهزائم عندما فاز المدفعجية مع المدرب الفرنسي آرسين فينجر بلقب البريميرليج دون خسارة ليلقب بـ«الفريق المنيع أو الذي لا يقهر»، لكن الدولي المصري محمد صلاح وزملاءه بإمكانهم كسر هذا الرقم في مباراة أستون فيلا يوم 11 إبريل القادم.

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ووفقا للتقرير، فإن نادي مانشستر سيتي وصل لأكثر عدد من الانتصارات مع المدرب الإسباني بيب جوارديولا خلال موسمي 2017-2018 و2018-2019 التي حقق لقبهما بواقع 32 فوزا، غير أن ليفربول لا يزال أمامه فرصة تجاوز هذا الرقم أمام برايتون يوم 18 إبريل.

أما رابع رقم قياسي سيسعى فريق المدرب الألماني يورجن كلوب للوصول إليه هو أكثر عدد من النقاط يصل إليها فريق بموسم والذي حققه السيتي أيضا في موسم 2017-2018 بـ100 نقطة، وذلك قد يحققه ليفربول في 25 إبريل المقبل عندما يلاقي بيرنلي أو يتعادل مرة واحدة في الطريق لنهاية الموسم ليكسر أيضا الرقم.

وكذلك يطارد الريدز رقم السيتي بعد الانتصارات خارج الأرض في موسم واحد، حيث بالإمكان تجاوز هذا الرقم أمام آرسنال يوم 2 مايو القادم، بالإضافة إلى عدد الانتصارات داخل الأرض والمسجل لحساب تشيلسي بـ18 فوزا في موسم 2005-2006 وباسم مانشستر يونايتد أيضا بموسم 2010-2011 والسيتي موسمي 2011-2012 و2018-2019، لكن ليفربول قد ينتزع هذا الرقم لصالحه يوم 9 مايو أمام البلوز.

ويتبقى لليفربول رقمين قياسيين آخرين هما أطول وقت أو فترة بدون هزائم والتي حققها آرسنال بـ537 يوما في موسمي 2002-2003 و2004-2005، وهو ما يستطيع ليفربول تجاوزه أمام نيوكاسل يونايتد في 17 مايو القادم، إلى جانب أكبر فارق من النقاط يفوز به بطل الدوري الإنجليزي باللقب والذي حققه مانشستر سيتي بـ19 نقطة في موسم 2017-2018 على حساب مانشستر يونايتد أقرب ملاحقيه آنذاك، غير أن ليفربول قد يحطم هذا الرقم أمام السيتي نفسه يوم 4 إبريل المقبل.