شكرا لقرائتكم خبر عن الدرندلي رئيسًا لبعثة الأهلي إلى الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تكليف خالد الدرندلي أمين الصندوق رئيسًا لبعثة فريق الكرة إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر المصرى المقرر إقامتها يوم 20 فبراير الجارى في أبوظبي.

ومن المقرر أن تطير بعثة الأهلي إلى أبوظبى، الاثنين المقبل، قبل المباراة بثلاثة أيام.