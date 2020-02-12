صراع بين توتنهام وتشيلسي على أفضل مدافعي البريميرليج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020

يحاول مسؤولو توتنهام لإفساد مخططات تشيلسي، وذلك عبر ضم أحد أفضل مدافعي البريميرليج، وفقا لتقرير صحفي إنجليزي. وكانت تقارير صحفية سابقة، قد ذكرت أن مدرب البلوز، فرانك لامبارد، يرغب في تفعيل بند في عقد المدافع الهولندي ناثان أكي، مع ناديه الحالي بورنموث، ينص على أولوية تشيلسي في استعادته، وذلك من خلال التقدم بعرض قيمته 40 مليون إسترليني. وباع تشليسي أكي لبورنموث في 2017، ليتحول إلى ركيزة أساسية في صفوف الفريق، تحت قيادة المدرب إيدي هاو. وقالت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، اليوم الأربعاء، إن مدرب توتنهام، جوزيه مورينيو، مهتم أيضا بضم أكي الصيف المقبل، في ظل غموض مستقبل المدافع البلجيكي، يان فيرتونخن، الذي ينتهي عقده مع توتنهام بنهاية الموسم الحالي، وقد يشكل أكي خيارا مناسبا للسبيرز، خصوصا أنه يمكنه اللعب أيضا في مركز الظهير الأيسر. وبحسب الصحيفة، قد ينفق مورينيو 120 مليون إسترليني، الصيف المقبل، على ضم لاعبين جدد، حيث يضع ضمن خياراته أيضا قلب دفاع بنفيكا، روبن دياز، وظهير ليستر سيتي، بن تشيلويل.

