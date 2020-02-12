شكرا لقرائتكم تفاصيل تدريبات الأهلي الجماعية بملعب التتش استعداد لمواجهة المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض فريق الأهلي بقيادة السويسرى رينيه فايلر تدريباته الجماعية، اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، فى إطار الاستعداد لمواجهة المصرى البورسعيدى المؤجلة من الجولة السادسة من الدورى الممتاز المقرر إقامتها فى الثامنة والربع مساء بعد غدٍ الجمعة على استاد حرس الحدود بضاحية المكس بالإسكندرية .

ويخوض النادى الأهلى مواجهتين غاية فى الصعوبة خلال الأيام الجارية الأولى أمام المصرى البورسعيدى فى الدورى، ثم الزمالك فى السوبر المصرى، والسؤال الذى يطرح نفسه هو هل حال حصول لاعبى الأهلى على إنذار ثالث فى مباراة المصرى سيغيبون عن مباراة السوبر أم لا؟ على اعتبار أن الدورى بطولة والسوبر بطولة.

مسئولو اتحاد الكرة أكدو أنه حال حصول لاعب من الأهلى على إنذار ثالث فى مباراة المصرى بالدورى المقرر لها الجمعة المقبلة، فإنه سيغيب عن مواجهة الزمالك بالسوبر المصرى المقرر لها 20 فبراير الجارى، خاصة أن السوبر بطولة مكملة للدورى ونفس الأمر لكأس مصر، وبالتالى حصول أى لاعب على 3 إنذارات يغيب عن أى من البطولات الثلاث فى أول مباراة مقبلة لفريقه سواء الدورى أو كأس مصر أو السوبر.

Advertisements

حصل مسئولو اتحاد الكرة، أمس، على التذاكر الخاصة بمباراة السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك، المقرر إقامتها يوم 20 فبراير الجارى بالإمارات باستاد محمد بن زايد.

ومن المقرر أن يرسل مسئولو اتحاد الكرة التذاكر الخاصة إلى ناديى الأهلى والزمالك خلال الساعات المقبلة، خاصة أن الفريقين سيتوجهان إلى الإمارات يوم 17 فبراير الجارى استعدادًا للمباراة المقرر لها 20 فبراير.

وكان هتاف "السوبر يا زمالك" هو المصاحب للجالية المصرية المتواجدة فى قطر والمصاحبة لبعثة فريق الزمالك منذ قدومه إلى مطار قطر، وتواجد الآلاف من المشجعين أمام بوابات المطار، ومطالبة اللاعبين بتحقيق السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي في المباراة المقرر لها السادسة مساء الجمعة.

ويتواجد عدد كبير من الجالية المصرية فى قطر وقاموا بتحفيز اللاعبين سواء فى المطار أو فندق الإقامة أو ملعب التدريب.