موعد مباراة الأهلي ضد المصري فى الدوري

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جدة - عمرو شويل الأهلي ضد المصرييواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى نظيره المصرى البورسعيدى، يوم الجمعة المقبل فى تمام الساعة الثامنة والربع مساء، علىملعب ستاد حرس الحدود "المكس"، فى إطار مواجهات الجولة السادسة المؤجلة من الدوري المصرى الممتاز .
يختتم الأهلى استعداداته لمواجهة المصرى مساء الخميس على ملعب التتش، سوف تشهد التدريبات الجماعية تعليمات من السويسرى رينيه فايلر للاعبين على بناء الهجمة المرتدة والضغط المستمر على لاعبى المصرى البورسعيدى، كما سيتم تخصيص فقرة للتسديد على المرمى .
الأهلي ضد المصري
يدخل الأهلى المباراة وهو متضدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة، لعب 14 وحقق العلامة الكاملة خلال هذه المواجهات ولم يتلقى اى هزيمة او تعادل .
بينما يدخل المصري البورسعيدي المباراة وهو فى المركز العاشر فى جدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 20 نقطة ولعب 15 مباراة فاز 5 وتعادل 5 و خسر خمس مبارايات .
الأهلي ضد المصري
ويعود رمضان صبحي صانع ألعاب الأهلي ، لتدريبات فريقه بعد انتهاء مواجهة المصري البورسعيدي في بطولة الدوري العام، ويستكمل رمضان صبحي تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، وأدى اللاعب تدريبات بدنية في الجيم في إطار البرنامج الموضوع له وخاض اللاعب بعدها تدريبات الجري حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعي.
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