شكرا لقرائتكم موعد مباراة الأهلي ضد المصري فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد المصري يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى نظيره المصرى البورسعيدى، يوم الجمعة المقبل فى تمام الساعة الثامنة والربع مساء، علىملعب ستاد حرس الحدود "المكس"، فى إطار مواجهات الجولة السادسة المؤجلة من الدوري المصرى الممتاز .

يختتم الأهلى استعداداته لمواجهة المصرى مساء الخميس على ملعب التتش، سوف تشهد التدريبات الجماعية تعليمات من السويسرى رينيه فايلر للاعبين على بناء الهجمة المرتدة والضغط المستمر على لاعبى المصرى البورسعيدى، كما سيتم تخصيص فقرة للتسديد على المرمى .

الأهلي ضد المصري

يدخل الأهلى المباراة وهو متضدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة، لعب 14 وحقق العلامة الكاملة خلال هذه المواجهات ولم يتلقى اى هزيمة او تعادل .

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بينما يدخل المصري البورسعيدي المباراة وهو فى المركز العاشر فى جدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 20 نقطة ولعب 15 مباراة فاز 5 وتعادل 5 و خسر خمس مبارايات .

الأهلي ضد المصري