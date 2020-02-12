شكرا لقرائتكم مصطفى محمد يتألق في تدريبات الزمالك قبل مواجهة الترجي في السوبر الأفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تألق بشكل لافت المهاجم الدولي مصطفى محمد في تدريبات الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك وأحرز هدفاً رائعًا من عرضية خلال تدريبات الفريق استعداداً لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي.

وقام مصطفى محمد هداف الزمالك بالإحتفال بشكل كبير خلال التدريبات حيث توجه كالعادة الى محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق واحتفل معه بالهدف الذي سجله في المرمى.

وأثني الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على جاهزية لاعبه مصطفى محمد الذي اقترب من قيادة الفريق في المباراة المرتقبة بكأس السوبر الأفريقي.

يحضر الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الترجي المقرر لها بعد غد علي لقب السوبر الأفريقي، وسيقام المؤتمر الصحفي في الساعه السابعه إلا ربع مساء غدا الخميس باستاد ثاني بن جاسم ويتحدث فيه المدير الفني عن كل مايخص استعدادات الزمالك للقاء السوبر.

كما خصص الجهاز الفني للزمالك فقرة بختام المران اليوم لتسديد ركلات الجزاء، وتنص لائحة البطولة على اللجوء لركلات الترجيح في حالة التعادل بالوقت الأصلي للمباراة.

في نفس السياق واصل كريم بامبو لاعب الزمالك ، البرنامج التأهيلي الخاص تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي الإصابات والتأهيل كما أدى حراس المرمى محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد صبحي ومحمود عبدالرحيم جنش تدريبات قوية تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى في مران الفريق اليوم.

واعتمدت تدريبات حراس الزمالك على التسديد من منطقة الجزاء وسرعة رد الفعل، ويعتبر مركز حراسة المرمي أحد المراكز التي تمر بانتعاشة في الزمالك نظرا لتواجد 4 حراس مميزين، مما يجعل كارتيرون في حيرة من اختيار الحارس الذي يقود التشكيل.

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في الوقت الذي استقر كارتيرون بنسبة كبيرة علي التشكيل الذي سيخوض به مباراة السوبر الأفريقي وهو : محمد أبو جبل في حراسة المرمي، أمامه الرباعي حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ، وفي الوسط فرجاني ساسي وطارق حامد، وثلاثي الوسط المهاجم محمد أوناجم وأشرف بن شرقي وزيزو أو "أوباما" وفي الهجوم مصطفي محمد.



مصطفى محمد وشيكابالا