شكرا لقرائتكم مباراتي توجو الفرصة الأخيرة لـ 5 نجوم في المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعتزم حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، منح فرصة أخيرة لخمسة نجوم في المنتخب خلال مباراتي توجو ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2021.

وتقام مباراتا منتخب مصر الأول أمام توجو في الفترة من 23 حتى 31 مارس المقبل، والتي يدخلهما الفراعنة بطموحات كبيرة لاقتناص النقاط الست وتحسين وضعية الفراعنة بالمجموعة التي يحتل فيها منتخبنا المركز الثالث برصيد نقطتين.

ورفض حسام البدري إقامة مباريات ودية قبل مواجهتي توجو، حيث يخشى البدري تعرض اللاعبين للإصابات والاجهاد نظرا لضغط مبارياتهم سواء اللاعبين المحليين المجهدين من المسابقة المحلية والأفريقية، أو المحترفين الذين يخوضون جولات طاحنة سواء كانت للمنافسة على اللقب أو تفادي الهبوط في دورياتهم.

وقرر البدري إعطاء فرصة أخيرة لكلا من مروان حمدي مهاجم وادي دجلة، ومحمود وحيد ظهير أيسر النادي الأهلي، ومحمد عواد حارس مرمى الزمالك، وحسام حسن مهاجم فريق سموحة، وكريم طارق جناح طلائع الجيش، وكان اللاعبون الخمسة ضمن معسكر الفراعنة الأخير أمام جزر القمر والتى انتهت بالتعادل بين المنتخبين.

كما قرر البدري الإبقاء على محمد بسام حارس مرمى الطلائع، رغم هزيمة فريقه بثلاثية أمام الأهلي بالأمس في الدورى المصري، لكن بسام قدم مستوى مميز وأنقذ فريقه من نتيجة كارثية للفريق العسكري.

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وكان المنتخب الوطني قد تعادل في أول لقاءين أمام كينيا بهدف لكل فريق، وأمام جزر القمر بدون أهداف في إطار منافسات المجموعة السابعة.

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، خلف جرز القمر المتصدر بـ 4 نقاط وكينيا الثاني بنقطتين، ويتذيل الترتيب توجو بنقطة وحيدة.

وأرسل اتحاد الكرة قبل ايام خطاباً إلى الجهات الأمنية، يطلب فيه إقامة مباراة منتخب مصر أمام توجو، يوم 26 مارس المقبل بالجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية، على استاد القاهرة وبحضور 50 ألف مشجع.

وخاطب اتحاد الكرة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، يحدد فيه يوم 26 مارس المقبل موعداً لمباراة الذهاب بين منتخب مصر وتوجو فى الجولة الثالثة بالتصفيات، وينتظر اتحاد الكرة رد الكاف لاعتماد موعد المباراة رسميا.