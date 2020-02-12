شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يواضل تدريباته استعدادا للقاء الرجاء البيضاوى في البطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مساء اليوم ، ضمن برنامج الاعداد لمواجهة الرجاء البيضاوى المغربى الأحد القادم لحساب جولة الذهاب من الدور نصف النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال. Advertisements هذا وقد تطرق المران الذى حضره محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات لتدريبات بدنية قادها مدرب الأحمال التونسى أكرم علياوى من شأنها رفع المعدلات البدنية للاعبين. وخصص الجهاز الفنى تدريبات على الكرات العرضية باعتبارها احد الاسلحة لهز شباك المنافس واختتم بتقسيمة حماسية.

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