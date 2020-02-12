شكرا لقرائتكم تعيين لجنة مؤقتة لإتحاد الطائرة برئاسة شقيق حسن حمدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت اللجنة الأولبمية المصرية ، تعيين لجنة مؤقتة لإتحاد الطائرة برئاسة الدكتور سامح حمدي شقيق حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق .

وشدد وزير الرياضة خلال الاجتماع على ضرورة قيام اللجنة المؤقتة والمقرر قيامها بإدارة الاتحاد بالتنسيق والتوصل المستمر مع الوزارة ومع اللجنة الأوليمبية المصرية بوضع خطة تنفيذية وفق منهجية علمية مدروسة لإعادة كرة الطائرة المصرية إلى منصات التتويج القارية والعالمية، والعمل على معالجة أوجه القصور المالى والإدارى الموجود بمنظومة كرة الطائرة لتحقيق قدر من الاستقرار وتهيئة الأجواء لوضع كرة الطائرة المصرية على الطريق الصحيح من خلال لم شمل أسرة الكرة الطائرة في مصر وضبط المسابقات الخاصة بها بما يصب في النهاية في صالح كافة المنتخبات المصرية ومشاركاتها في مختلف المنافسات القارية والعالمية.

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ومن المقرر، أن تعلن اللجنة الأوليمبية المصرية القرار بتشكيل اللجنة المؤقتة المعنية بإدارة شئون الاتحاد المصرى للكرة الطائرة بعد استيفاء كافة الإجراءات والضوابط القانونية والإدارية لتبدأ عملها من 15 مارس 2020 وتنتهى بنهاية الدورة الأوليمبية طوكيو 2020 لتشرف بعد ذلك على إجراء العملية الانتخابية لانتخاب مجلس إدارة جديد .

وتضمن القرار أيضاً تشكيل لجنة مالية من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية لفحص كافة الأمور المالية للاتحاد منذ استلام اللجنة المؤقتة لأمور الاتحاد ولمدة عشرة أيام لترفع تقريراً تفصيلياً بالوضع المالى للاتحاد.