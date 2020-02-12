شكرا لقرائتكم الخروبي مديرا فنيا لدجلة ويقود التدريبات غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مجلس إدارة نادي وادي دجلة على تعيين الجزائري مصطفى الخروبي مديرا فنيا للغزلان خلفا لليوناني تاكيس جونياس، والذي رحل عن تدريب الفريق بسبب سواء النتائج خلال الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن يتولى مصطفى الخروبي قيادة تدريبات فريق دجلة بدءا من غدا الخميس، بعد الاتفاق معه على كل التفاصيل، على أن يستمر الجهاز الفني الحالي والمكون من محمد عبد الواحد وأحمد حافظ مدير إداري وأيمن كوارشي مدير شئون اللاعبين.

وابتعد علي ماهر المدير الفني السابق لإنبي عن الصورة من أجل خلافة جونياس في ظل رغبة مجلس الإدارة في منح الفرصة للمدرب الجزائري الذي كان يتولى تدريب الفريق الثاني بدجلة، حيث يصل الأخير من العين السخنة، والتي كان يتواجد بها لقيادة معسكر فريق الشباب هناك.

وأعلن نادى وادى دجلة إنهاء تعاقده بشكل رسمى مع اليونانى تاكيس جونيس بعد قيادته للفريق لمدة موسم ونصف، وذلك عقب الخسارة من المصرى البورسعيدى أمس بثلاثة أهداف دون رد فى الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام، ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى 3 لقاءات فقط وتعادل فى 5 وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

Advertisements

وكتب وادى دجلة عبر حسابه على تويتر "قرر مجلس إدارة وادى دجلة توجيه الشكر لتاكيس جونياس المدير الفنى للفريق الأول على جهوده مع الفريق لمدة موسم ونصف ترك فيها بصمة واضحة على أداء الفريق، وقد اتفق الطرفان على إنهاء التعاقد بشكل ودى، وأعرب مجلس إدارة نادى وادى دجلة عن تمنياته بالتوفيق لتاكيس جونياس فى المرحلة المقبلة".

ويعد الخروبي هو الأقرب لتولي القيادة الفنية لدجلة، في ظل رغبة الجهاز الفني في منحه الفرصة كونه من العاملين في النادي وسبق له تدريب فريق ليرس البلجيكي.