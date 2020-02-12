تشكيل الإنتر ميلان أمام نابولي بكأس ايطاليا

سيستضيف نادي إنتر ميلان، نادي نابولي مساء اليوم الأربعاء علي ملعب “جوزيبي مياتزا”، ضمن مباريات ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، في تمام العاشرة إلا الربع ،وسيشارك الإنتر في اللقاء برغبة كبيرة في عودة الألقاب إلي خزانة النادي مجدداً، خاصة أن هناك إرادة من الجماهير في الفوز بالثنائية المحلية في ظل انخفاض مستوي نادي يوفنتوس كثيرًا.

بينما يدخل نادي نابولي وهو يشكو باستمرار هذا الموسم مع كارلو أنشيلوتي علي المستوي المحلي ومنذ حلول الموسم يوجد تذبذب في الأداء كثيراً مع جاتوزو في الوقت الحالي حتي تراجع الفريق من الصراع علي قمة الدوري الإيطالي إلي مراكز وسط الجدول.

التشكيل المرجح لإنتر ميلان أمام نابولي في لقاء اليوم هو:

حراسة المرمى: باديلي.

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في خط الدفاع: ستيفان دي فري، باستونيميلان، سكرينيار.

في خط الوسط: نيكولو باريلا، مارسيلو بروزوفيتش، فيكتور موسيس، كريستيانو بيراجي، كريستيان إريكسن.

في خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، أليكسيس سانشيز.

ويفتقد الإنتر للعديد من اللاعبين للإصابة وهم سينسي، جياليارديني وفاليرو.