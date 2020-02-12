ماني: أبذل كل جهدي مع ليفربول لإسعاد أهالي قريتي في السنغال

نجم ليفربول الإنجليزي الدولي السنغالي “ساديو ماني”، صرح أنه إستطاع من تحقيق حلم طفولته بالتتويج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، بفضل التحفيز الذي يمنح له من أسرته وأبناء قريته، وقد جاء في تصريحاته عن أهل قريته لموقع ليفربول:

“لا استطيع أن أقدر مدي الدعم الذي يقدمونه لي، هم يجعلوني أن أتقدم للأمام، حينما تراهم تبذل كل ما في وسعك من أجل إسعادهم”، متابعا “العديد من اللاعبين الممتازين في قريتي، لكنهم لم يتفوقوا.. هم يتابعوني في كل لقاء ويصلون من أجلي، أنا علي استعداد للفداء بنفسي من أجلهم ومن أجل أن أجعلهم فخورين بي”.

وبسؤاله عن التتويج بجائزة أفضل لاعب قال: ” من حلم إلي حقيقة، منذ طفولتي وأنا أحلم بأن أصبح الأفضل، لقد تحقق حلمي، وأنا مسرور للغاية، بكل تأكيد أريد تقديم مستوي أفضل والفوز بالكثير من الألقاب”، بينما أنهي حديثه قائلا: “اللعب تحت شعار نادي كبير مثل ليفربول يجعل أي لاعب أن يبذل قصري جهده ويحقق البطولات مع ذلك الكيان”.