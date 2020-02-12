تشكيلة نابولي أمام سفاحين إيطاليا الإنتر ميلان

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم مواجهة من العيار الثقيل بين الإنتر ميلان ونابولي في تمام العاشرة إلا ربع، ضمن مباريات نصف نهائي كأس إيطاليا والتي ستقام على ملعب جيوسيبي مياتزا، وسيدخل نادي نابولي اللقاء بروح عالية

أما عن التشكيل المرجح لنادي نابولي في لقاء اليوم، والذي جاء كالتالى..

في حراسة المرمي: أوسبينا.

في خط الدفاع: دي لورينزو ، كوليبالي، مانولاس، ماريو روي.

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في خط الوسط: ديمي، إلماس، فابيان رويز.

وفي خط الهجوم: درايس ميرتنز ، كاييخون، لورينزو إنسيني.

وسيغيب عن نادي نابولي في لقاء اليوم كلا من النجم الجزائري فوزي غولام بالإضافة إلي كيفين مالكيوت.