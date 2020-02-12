مران الإسماعيلي.. تدريبات خفيفة للشامي وأيمن.. وتركيز علي العرضيات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
هذا وقد خاض ثنائى الفريق محمد الشامى وأحمد أيمن تدريبات خفيفة اشتملت على الجرى حول الملعب قبل أن يقوما بتدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى.
هذا وقد تطرق المران الذى حضره محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات لتدريبات بدنية قادها مدرب الأحمال التونسى أكرم علياوى من شأنها رفع المعدلات البدنية للاعبين.
وخصص الجهاز الفنى تدريبات على الكرات العرضية باعتبارها أحد الأسلحة لهز شباك المنافس واختتم بتقسيمة حماسية.
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