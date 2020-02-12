شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي.. تدريبات خفيفة للشامي وأيمن.. وتركيز علي العرضيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مساء اليوم ، ضمن برنامج الاعداد لمواجهة الرجاء البيضاوى المغربى الأحد القادم لحساب جولة الذهاب من الدور نصف النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

هذا وقد خاض ثنائى الفريق محمد الشامى وأحمد أيمن تدريبات خفيفة اشتملت على الجرى حول الملعب قبل أن يقوما بتدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى.

Advertisements

هذا وقد تطرق المران الذى حضره محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات لتدريبات بدنية قادها مدرب الأحمال التونسى أكرم علياوى من شأنها رفع المعدلات البدنية للاعبين.

وخصص الجهاز الفنى تدريبات على الكرات العرضية باعتبارها أحد الأسلحة لهز شباك المنافس واختتم بتقسيمة حماسية.