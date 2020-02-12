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ايمونيكي يفاضل بين 3 محافظات لإقامة معسكر للمقاصة استعداداً للطلائع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاضل الجهاز الفني للمقاصة بقيادة النيجيري ايمانويل ايمونيكي بين مدن الإسكندرية والإسماعيلية والقاهرة لاختيار أحدهما لإقامة المعسكر المغلق الذي ينوي الفريق الفيومي خوضه نهاية فبراير الجاري عقب الانتهاء من مواجهة طلائع الجيش.

 

ويلتقي المقاصة مع طلائع الجيش في دور الـ16 لبطولة كأس مصر والمحدد لها 17 فبراير الجاري على ملعب بترو سبورت.

 

ويرغب ايمونيكي في دخول معسكر مغلق خلال فترة توقف الدوري من أجل توصيل خططه الفنية إلى لاعبي المقاصة، لاسيما أنه تولى المهمة في منتصف الموسم، ويرغب في تحفيظ لاعبيه فلسفته الفنية والتي ينوي تطبيقها في الدور الثاني من مسابقة الدوري.

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جدير بالذكر أن النيجيري ايمانويل ايمونيكي تولى القيادة الفنية للمقاصة من المباراة الأخيرة ضد الإنتاج الحربي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

 

ويحتل المقاصة المركز السادس عشر بترتيب جدول الدوري برصيد 14 نقطة جمعهم من انتصارين و8 تعادلات و7 هزائم.

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