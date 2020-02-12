شكرا لقرائتكم خبر عن وسام وحيد يتوج ببطولة الجمهورية لألعاب البلياردو للتسع كرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اختتمت فاعليات بطولة الجمهورية لألعاب البلياردو للتسع كرات لسنة 2019/2020 ، بمشاركة العديد من الأندية العريقة مثل النادي الأهلي والزمالك و الصيد وهليوبوليس والشرقية للدخان ونادي البلياردو إلى جانب أندية أخرى.

وشارك في هذه البطولة ١٢٥ لاعب، وتوج بالميدالية الذهبية وسام وحيد لاعب نادي البلياردو بعد فوزه بالمباراة النهائية أمام محمد الملا لاعب نادي الشرقية للدخان الحاصل على المركز الثاني والميدالية الفضية، كما تم توزيع جوائز عينية على 16 لاعب من المشاركين بالبطولة.

وتم تسليم الجوائز بحضور حسين الشريف نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب البلياردو، وشارك في تسليم الجوائز كل من راجح حسني مدير عام الاتحاد المصري ومحمد الدجوى عضو مجلس إدارة الاتحاد.

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وصرح وسام وحيد الحائز على اللقب أنه فخور جدا بالفوز ببطولة الجمهورية، مؤكدًا أن المباريات لم تكن سهلة على الإطلاق.

واختتم تصريحاته "ما زال لدي المزيد لأقدمه في اللعبة، و أسعى لمواصلة الفوز في البطولات القادمة".

يذكر أن البلياردو المصري كان قد حصد ثلاث ميداليات فى دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالدار البيضاء بالمملكة المغربية، أضافها البلياردو المصرى فى المشاركة هى الأولى بتاريخ السنوكر فى دورة الألعاب.