شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الأمن يرفض إقامة مباريات المصرى بالدورى والكونفدرالية بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله برفض الجهات الأمنية لإقامة مباريات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بالبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والدوري العام وكأس مصر على ستاد الاسماعيلية.



وطالب اتحاد الكرة في خطابه النادي المصري بتحديد ملعب بديل في أسرع وقت ممكن لاستضافة مباراة ذهاب دور الثمانية من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية والتي تجمع بين المصري وضيفه فريق نهضة بركان المغربي وهي المباراة المقرر إقامتها في الأول من مارس المقبل.



خطاب الأمن



كان مجلس إدارة النادي المصري قد خاطب اتحاد الكرة وذلك للحصول على الموافقة الأمنية لإقامة مباريات فريق المصري على ستاد الاسماعيلية سعياً من مجلس إدارة النادي المصري لتوفير الدعم والمؤازرة الجماهيرية للفريق خلال مبارياته المقبلة بكافة البطولات التي يشارك بها.

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وأعلن إيهاب جلال المدير الفنى للفريق عن قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر استعدادا لمباراة الأهلى الجمعة المقبل، وضمت القائمة 20 لاعبًا هم :

أحمد عبد الفتاح - محمد شحاته لحراسة المرمى - سعيدو سيمبوريه - إسلام أبو سليمة ، كريم العراقي - عمر كمال - خالد مصطفى لخط الدفاع - فريد شوقي - إسلام عطية - إيزي ايميكا - حسن علي - أحمد ياسر - حسين رجب - مفتاح طقطق - شيخ موكورو - محمد جابر - عبد الناصر دي ماريا - أيمن ندا لخط الوسط - محمود وادي - أوستن أموتو لخط الهجوم.

كان الجهاز الفني قد اضطر لاستبعاد عمرو موسى قائد الفريق من قائمة المعسكر لظروف وفاة والده صباح اليوم ، فيما غاب عن قائمة الفريق لظروف الإصابة أيضاً الثنائي أحمد مسعود حارس مرمى الفريق الذي كان قد أجرى أمس عملية جراحية لتثبيت إحدى سُلاميات الأصابع ، بالإضافة إلى بهاء مجدي ظهير أيسر الفريق الذي أجرى مساء أمس أشعة تشخيصية للتأكد من مدى إصابته بالعضلة الخلفية وذلك بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة المصري ووادي دجلة التي أقيمت أول أمس وانتهت بفوز المصري بثلاثة أهداف نظيفة.