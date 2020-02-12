شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن جاهزية الشامى وأيمن وزكى لمواجهة الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن محمد الشامى جناح ومهاجم الفريق يعانى من جذع بسيط فى الكاحل وسيكون جاهزا لمواجهة الرجاء، ويستضيف الدراويش بطل المغرب الأحد المقبل باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات جولة الذهاب من الدور نصف النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال، مضيفا :”محمد حمدى زكى وأحمد أيمن سينتظمان بالتدريبات الجماعية وسيكونا جاهزين أيضا للمباراة المنتظرة”.

وأخطر نادى الرجاء المغربى نظيره الإسماعيلى بموعد وصوله للإسماعيلية، وذلك الجمعة المقبل استعداداً لمباراة الفريقين معاً فى نصف نهائى البطولة العربية، ويواصل فريق الإسماعيلى استعداداته لموقعة الرجاء المغربى المقرر لها الأحد المقبل على استاد الإسماعيلية فى نصف نهائى البطولة العربية، بعد أن منح الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للدراويش للاعبيه إجازة من المران عقب الخسارة من الزمالك بهدفين مقابل هدف فى الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام، والتى أقيمت مساء الأحد الماضى على استاد الإسماعيلية، وأحرز أهداف الزمالك والإسماعيلى كل من محمود علاء من ركلة جزاء ويوسف أوباما من رأسية بينما احرز هدف الإسماعيلى باهر المحمدى من ركلة جزاء.

ويحصل بطل المسابقة على مكافأة مالية ضخمة لتصل لـ6 ملايين دولار، ما يعادل 100 مليون جنيه مصر، فيما يحصل صاحب المركز الثانى على 2.5 مليون دولار ما يعادل 42 مليون جنيه مصرى، فى حين تحصل الأندية المتأهلة للدور نصف النهائى على 500 ألف دولار، والدور ربع النهائى 200 ألف دولار، و150 ألف دولار للفرق المتأهلة إلى دور الـ16

وكان النجم الساحلى التونسى توج بطلاً للنسخة الماضية التى أقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على الهلال السعودى بنتيجة 2-1 فى المباراة التى أقيمت بمدينة "العين" الإماراتية.