شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب لـ"سوبر كورة": محمد صلاح على رأس القائمة الأولى للمنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أن الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على رأس قائمة الفراعنة الأولى التي سيتم ارسالها الى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوليو المقبل.

أضاف شوقي غريب أن موقف الدولي المصري سيتم حسمه عقب نهاية الموسم الجاري وتحديداً خلال شهر يونيو المقبل وذلك وفقاً لطبيعة العلاقة التي تجمع مسئولي اتحاد الكرة بنادي ليفربول ومحمد صلاح.

وقال غريب لـ"سوبر كورة": "تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول قبل ساعات عن مشاركة محمد صلاح وأكد خلالها أنه ينتظر الاجتماع بمحمد صلاح لحسم مشاركته خاصة وأنه يتمنى أن يكون اللاعب بحوزته بداية الموسم الا أنه يعي تماماً أن المشاركة في الأولمبياد أمر عظيم لأي لاعب ما يفتح باب انضمام اللاعب الى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة".

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وسلطت وسائل الإعلام الإنجليزية الضوء على تصريحات شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الاولمبي بعدما أعلن ضم محمد صلاح نجم ليفربول إلى القائمة المشاركة في دورة الالعاب الاولمبية "طوكيو 2020"، حيث قال المدرب الوطني في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "النهار" أمس: "محمد صلاح على رأس قائمة المنتخب الأولمبي، ولم أتواصل مع محمد صلاح حتى الآن ومن الممكن أن يكون اتحاد الكرة تحدث معه".

وقالت صحيفة "ديلي ميل": إن تصريحات شوقي غريب بشأن إختيار محمد صلاح ضمن الثلاثي الكبار مع منتخب مصر في دورة الالعاب الاولمبية "طوكيو 2020"، جاءت بمثابة ضربة قوية للألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، لاسيما وأن منافسات كرة القدم في الاولمبياد ستختتم يوم 8 أغسطس القادم، وهو نفس موعد إنطلاق النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

وأضافت الصحيفة أن محمد صلاح سيغيب عن بداية مشوار ليفربول في النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"، حال تأكد مشاركته مع مع منتخب بلاده في الاولمبياد، حيث سيحتاج للحصول على الراحة بعد إنتهاء مهمته مع "الفراعنة".

وكان يورجن كلوب أكد في وقت سابق على أن القرار النهائي بشأن مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر في دورة الالعاب الاولمبية "طوكيو 2020"، لم يتخذ بعد.