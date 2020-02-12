شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يعود لتدريبات الأهلى بعد مواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود رمضان صبحي صانع ألعاب الأهلي ، لتدريبات فريقه بعد انتهاء المصري البورسعيدي المقرر اقامتها بعد غد الجمعة في بطولة الدوري العام، ويستكمل رمضان صبحي تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، وأدى اللاعب تدريبات بدنية في الجيم في إطار البرنامج الموضوع له وخاض اللاعب بعدها تدريبات الجري حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعي.

ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب من أجل عودته بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة المقبلة، وحقن الجهاز الطبي بالأهلي رمضان صبحي بالبلازما، وذلك ضمن برنامجه العلاجي للتعافي من إصابة الخلفية التي لحقت به مؤخرًا، وأكد الجهاز الطبي أن حالة اللاعب الفنية والبدنية بعد الانتظام فى التدريبات الجماعية هى التى ستحدد مدى إمكانية لحاقه بمباراة السوبر يوم 20 فبراير الجاري إلا أن الاتجاه الأقرب هو اعفاء اللاعب من مواجهة السوبر حتى وإن دخل قائمة المباراة على أن يتم تجهيزه لمواجهة صن داونز والتي تأتي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها يوم 28 فبراير الجاري.

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ويرفض جهاز الكرة بالأهلي المجازفة برمضان صبحي حرصًا على سلامته وخوفًا من تجدد إصابته للمرة الثالثة على مستوى العضلة الخلفية، ويتواصل غياب رمضان صبحى عن مباريات الأهلى، حيث سيغيب عن مباراتى فريقه المُقبلتين فى بطولة الدورى أمام طلائع الجيش اليوم، الاثنين، بالجولة السابعة عشرة، ويوم 14 فبراير أمام المصرى فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة للمسابقة لعدم تعافيه من الإصابة التى لحقت به مؤخرًا.

وتعرض رمضان صبحى لإصابة خلال أحد تدريبات الفريق الماضية وتحديدًا يوم 17 ديسمبر الماضى، حيث أصيب بتمزق فى العضلة الخلفية بأحد تدريبات الفريق، وخاض اللاعب برنامجًا تأهيليًا وعلاجيًا طوال الفترة الماضية وشارك فى تدريبات الأهلى قبل السفر إلى السودان لمواجهة الهلال بدورى أبطال أفريقيا لكن الجهاز فضّل إراحته وعدم اصطحابه فى رحلة السودان، ثم انتظم اللاعب فى المران 3 أيام متتالية الأسبوع الماضي، قبل أن يشعر بأن إحساسه بقدمه والملعب ليس بنسبة 100%" ليقرر الجهاز الطبى منحه راحة عدة أيام إضافية لتفادى أى مضاعفات.