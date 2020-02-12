بعد رفض الأمن.. المصري لـ"الخليج 365": الانسحاب أكرم لنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

أكد طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي على أن فريقه لن يلعب في الاسكندرية بحضور 1000 مشجع في الكونفيدرالية حتى لو كلفهم الأمر الانسحاب من البطولة.

وكان المصري قد تلقى خطاباً رسميا برفض خوض الفريق لمبارياته بملعب استاد الإسماعيلية.

وقال طارق هاشم في تصريحات لـ"الخليج 365" "لن نلعب في الإسكندرية بحضور 1000 مشجع، حتى لو كلفنا الأمر الانسحاب من الكونفيدرالية، الانسحاب أكرم لنا".

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وواصل "يجب أن نحافظ على حقوق جماهير النادي المصري، وليس منطقياً أن يحضر هذا العدد القليل من الجماهير لمباريات الفريق بالكونفيدرالية".

واستمر "سنخاطب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن المطالبة بحضور ما لا يقل عن 15 ألف مشجع لمباريات الفريق بالكونفيدرالية خاصة ربع النهائي".

ومن المقرر أن يلعب المصري مع نظيره نهضة بركان المغربي في ربع نهائي الكونفيدرالية الأفريقية.