مرموش يختار متعب أخطر مهاجم في تاريخ الكرة المصرية

اختار اللاعب الواعد عمر مرموش مهاجم فريق نادى فولفسبورج الألمانى نجم منتخب مصر والنادى الأهلى عماد متعب كأخطر مهاجم فى تاريخ الكرة المصرية بجميع العصور.

وأكد مرموش أن عماد متعب مثال لرأس الحربة النموذجى الذى طالما أسعد الملايين بأهدافه المؤثرة للغاية سواء مع منتخبنا الوطنى أو النادى الأهلى فى كل البطولات التى شارك فيها طوال مشواره الكروى.

وقال عمر مرموش إن أفضل مهاجم مصرى محترف بالخارج قبل محمد صلاح هو بالطبع اللاعب الكبير أحمد حسام ميدو الذى لعب فى أقوى وأكبر الأندية بالدوريات الأوروبية المختلفة الهولندى والإيطالى والإسبانى والإنجليزى والفرنسى.

وأكد مرموش أن لاعبه المفضل على مستوى العالم هو بالطبع النجم الأرجنتينى العالمى ميسى بينما يعتبر الأسطورة البرتغالية المؤثرة للغاية سواء مع منتخبنا الوطنى أو النادى الأهلى فى كل البطولات التى شارك فيها طوال مشواره الكروى.وقال عمر مرموش إن أفضل مهاجم مصرى محترف بالخارج قبل محمد صلاح هو بالطبع اللاعب الكبير أحمد حسام ميدو الذى لعب فى أقوى وأكبر الأندية بالدوريات الأوروبية المختلفة الهولندى والإيطالى والإسبانى والإنجليزى والفرنسى.وأكد مرموش أن لاعبه المفضل على مستوى العالم هو بالطبع النجم الأرجنتينى العالمى ميسى بينما يعتبر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو هو أفضل من ارتدى الفانلة رقم 7 على مستوى العالم.

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