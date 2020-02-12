نتائج مميزة للكرة المصرية تحت الإدارة التحكيمية للجنوب إفريقي فيكتور جوميز

يدير الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز، مباراة الزمالك والترجي التونسي، بعد غد الجمعة على ملعب ثاني بن جاسم في نادي الغرافة بقطرـ على لقب السوبر الإفريقي.

جوميز .. صاحب الـ 37 عاما .. حققت تحت إدارته الكرة المصرية نتائج مميزة على مستوى المنتخبات والأندية، بعد أن أدار عدة مواجهات لمصر كان آخرها مواجهة للمنتخب الوطني أمام الكونغو في مرحلة المجموعات من بطولة الأمم الإفريقية الماضية في القاهرة وفاز بها المنتخب

بثنائية نظيفة، كما أدار مواجهة مصر أمام تونس في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019 وفاز بها المنتخب بثلاثية لهدفين، وأدار أيضا مواجهة المنتخب أمام أوغندا في تصفيات مونديال روسيا 2018 وفاز المنتخب على ملعب برج العرب بهدف محمد صلاح.وعلي صعيد الأندية المصرية، كانت آخر مواجهة أدارها للنادي الأهلي أمام النجم الساحلي في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات للنسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا وفاز بها الأهلي بهدف نظيف، كما سبق وأن أدار مواجهة الأهلي والنجم الساحلي في إياب الدور نصف النهائي من البطولة ذاتها عام 2017، في لقاء حقق فيه الأهلي فوزا عريضا بسداسية مقابل هدفين.وكانت آخر مباريات جوميز التي أدارها للزمالك أمام اتحاد طنجة المغربي في لقاء شهد فوز الزمالك بثلاثية لهدف، بإياب دور الـ 32 للكونفدرالية الإفريقية الموسم الماضي، كما سبق وأن أدار مواجهة للأبيض أمام اتحاد العاصمة وانتهت لصالح الفريق الجزائري بثنائية نظيفة في مجموعات دوري أبطال إفريقيا عام 2017.